Сборная Украины по хоккею с мячом одержала первую победу на чемпионате мира

Украинцы обыграли команду Швейцарии со счетом 2:0.

В Венерсборге (Швеция) завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины обыграла команду Швейцарии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев, а победа стала первой для команды в трех матчах, сообщает официальный сайт турнира.

Игра проходила в формате два тайма по 30 минут. И если в первом тайме голов не было, то второй оказался куда более результативным и богатым на события.

На 38-й минуте Роман Левченко открыл счет, а на последней 60-й минуте игры, за 27 секунд до окончания основного времени матча, Левченко после передачи Дмитрия Цымбала оформил дубль.

Ранее, в первый день турнира, сборная Украины сыграла внью с командой Канады - 3:3 (голы на счету Дмитрия Цымбала, Антона Левченко (угловой) и Сергея Мозгового (штрафной) и проиграла команде Венгрии - 2:6 (дубль на счету Дмитрия Цымбала).

После 3-х туров на счету сборной Украины 3 очка, при разнице забитых и пропущеных мячей 7:9 и 4-е место в группе А второго дивизиона ЧМ. Для выхода в полуфинал команде необходимо занять 1-2 места в группе.

23 января украинцы сыграют с лидером группы командой Эстонии, а 24 января - с командой Чехии.