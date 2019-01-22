Свитолина и Осака откроют игровой день Australian Open матчем на центральном корте

Организаторы турнира серии "Большого шлема" опубликовали расписание на среду.

Организаторы первого теннисного турнира года из серии Большого шлема Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание матчей на среду, 23 января.

День откроется игрой 1/4 финала Элина-Свитолина - Наоми Осака, которая пройдет на центральном корте - Арене Рода Лейвера, сообщает официальный сайт соревнований.

Также в этот день состсоится еще один матч женского турнира - Серена Уильямс против Каролины Плишковой. А затем пройдут матчи 1/4 финала мужского турнира - Милош Раонич - Люк Поулинь и Новак Джокович - Кеи Нисикори.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 27 января в Мельбурне.