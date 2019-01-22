Свитолина и Осака откроют игровой день Australian Open матчем на центральном корте
12:18, 22 января 2019Другое
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Организаторы турнира серии "Большого шлема" опубликовали расписание на среду.
Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира в Мельбурне / twitter.com/australianopen
Организаторы первого теннисного турнира года из серии Большого шлема Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание матчей на среду, 23 января.
День откроется игрой 1/4 финала Элина-Свитолина - Наоми Осака, которая пройдет на центральном корте - Арене Рода Лейвера, сообщает официальный сайт соревнований.
Также в этот день состсоится еще один матч женского турнира - Серена Уильямс против Каролины Плишковой. А затем пройдут матчи 1/4 финала мужского турнира - Милош Раонич - Люк Поулинь и Новак Джокович - Кеи Нисикори.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 27 января в Мельбурне.
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