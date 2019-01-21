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Российская фигуристка о секретах успеха: пить правильный допинг, в правильных дозах

12:53, 21 января 2019
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Юная российская фигуристка раскрыла &quot;секрет успеха&quot; / YouTube

Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как стабильно выступать на высоком уровне.

Девушка заявила, что нужно пить правильный допинг, в правильных дозах. Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный, принимают допинг.

“Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить, - сказала Шаботова в прямом эфире.

- Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила фигуристка.

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Теги: #допинг в спорте#Россия допинг в спорте#фигурное катание