Российская фигуристка о секретах успеха: пить правильный допинг, в правильных дозах
12:53, 21 января 2019Другое
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Анастасия Шаботова разоткровенничалась в общении с фанатами и наговорила много лишнего.
Юная российская фигуристка раскрыла "секрет успеха" / YouTube
Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как стабильно выступать на высоком уровне.
Девушка заявила, что нужно пить правильный допинг, в правильных дозах. Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный, принимают допинг.
“Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить, - сказала Шаботова в прямом эфире.
- Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила фигуристка.
21 января 2019 г.
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