Анастасия Шаботова разоткровенничалась в общении с фанатами и наговорила много лишнего.

Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как стабильно выступать на высоком уровне.

Девушка заявила, что нужно пить правильный допинг, в правильных дозах. Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный, принимают допинг.

“Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить, - сказала Шаботова в прямом эфире.

- Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила фигуристка.