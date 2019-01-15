Украинская раллийная команда начнет новый сезон на гонке в Латвии

Eurolamp World Rally Team открывает сезон в латвийском Алуксне.

Второй год подряд Eurolamp World Rally Team начнет для себя новый спортивный сезон с латвийского Rallijs Aluksne.

Гонка в предместьях одноименного городка Алуксне на северо-востоке Латвии имеет не такую богатую историю, как большинство латвийских соревнований, но за короткий период своего существования уже успела завоевать определенный авторитет и прочно закрепилась в статусе Ралли чемпионата, сообщается на официальном сайте Eurolamp World Rally Team.

Украинско-эстонский экипаж в нынешнем году выйдет на старт в качестве чемпионов, а прошлогодняя победа делает Валерия Горбаня и Сергея Ларенса одними из фаворитов этапа уже года нынешнего.

Не все экипажи, которые создавали интригу в борьбе за призовые места на прошлогоднем этапе, прибудут на восток Латвии. Одними из главных конкурентов в борьбе за победу будут Эгон Каур и сын Петтера Сольберга – Оливер, который будет бороться за секунды на новейшем Volkswagen Polo R5. Традиционно могут задать темп и местные старожилы – такие, как Янис Воробьовс.

Гонка будет проходить в два дня. Торжественное открытие и первые два спецучастка пройдут в пятницу вечером,18 января, а основной день гонки, суббота, предложит участникам 8 спецучастков общей протяженностью почти 78 километров. Общая дистанция соревнования составит 252 км., из них 97 будут составлять спецучастки.