Ястремская выиграла, Козлова проиграла в первом круге теннисного Australian Open

Первый круг турнира Большого шлема преодолели три из четырех представительниц Украины.

В Мельбурне (Австралия) завершились матчи 1-го круга теннисного турнира серии Большого шлема Открытого чемпионата Австралии с участием представительниц Украины, в рамках которых Даяна Ястремская обыграла свою соперницу, а Катерина Козлова вынуждена была сойти с дистанции уже в самом начале турнирного пути.

Ястремская обыграла Саманту Стосур из Австралии со счетом 7:5, 6:2, сообщает официальный сайт турнира.

Матч продолжался 1 час 18 минут.

Опытнейшая австралийская теннисистка на этот раз смогла составить конкуренцию только в первой партии, где на равных сражалась с молодой украинкой до счета 5:5. Тем не менее, в концовке сета Ястремская дожала соперницу, выиграв два гейма подряд.

Это обстоятельство видимо надломило Стосур и во втором сете она практически не оказывала сопротивления украинке.

Во втором круге украинка сыграет против Карлы Суарез Наварро из Испании, посеянной в Мельбурне под 23-м номером. В первом круге Наварро обыграла француженку Бурель со счетом 7:5, 6:2.

В свою очередь, Козлова проиграла Виктории Кузмовой из Словакии. Матч продолжался 2 часа 14 минут и стал самым напряженным среди игр с участием украинок. Украинка выиграла первую партию со счетом 6:4, с аналогичным счетом проиграла второй сет - 4:6, а затем уступила в решающам третьем сете - 2:6.

Во втором круге Кузмова будет противостоять лидеру сборной Украины и 7-й ракетке мира Элине Свитолиной.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит в Мельбурне с 14 по 27 января.