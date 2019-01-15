Свитолина уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
10:11, 15 января 2019Другое
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В стартовом матче украинка проиграла лишь три гейма - 6:1, 6:2.
Свитолина начала Открытый чемпионат Австралии по теннису с уверенной победы / УНИАН
В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.
Победа получилась достаточно уверенной и легкой по счету - 6:1, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продлился 1 час и 1 минуту.
За это время украинка сделала 9 эйсов, допустила две двойные ошибки, выиграла 67 процентов мячей на первой подаче и 55 - на второй. Также украинка реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 58 розыгрышей мяча против 41 - у соперницы.
Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) - Виктория Кузмова (Словакия).
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