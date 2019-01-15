Свитолина уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

В стартовом матче украинка проиграла лишь три гейма - 6:1, 6:2.

В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.

Победа получилась достаточно уверенной и легкой по счету - 6:1, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 1 час и 1 минуту.

За это время украинка сделала 9 эйсов, допустила две двойные ошибки, выиграла 67 процентов мячей на первой подаче и 55 - на второй. Также украинка реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 58 розыгрышей мяча против 41 - у соперницы.

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) - Виктория Кузмова (Словакия).