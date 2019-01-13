Украинки финишировали лишь восьмыми в биатлонной эстафете Кубка мира в Оберхофе

Гонка оказалась сверхсложной из-за погодных условий.

В немецком Оберхофе завершилась женская эстафета в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Погодные условия - снег, ветер и туман - превратили гонку в сплошную неожиданность. Лишь 16 сборных из 22-х смогли доехать до финиша, а некоторые команды начали сниматься уже на первом круге: австрийка Лиза Тереза Хаузер упала, после чего не смогла стрелять и Австрия снялась.

В целом падений на одном из виражей трассы было вдоволь - падали как норвежки с немками, так и россиянки. Нечто похожее было и на стрельбе: только две команды - Россия и Норвегия - смогли пройти 8 огневых рубежей без штрафных кругов, сообщает Sportarena.

Украина в такой гонке получила шанс на достаточно высокое место, даже несмотря на провал Юлии Журавок на первом этапе, которая передала эстафету 14-й с отставанием в полторы минуты от лидера. Все из-за слабого хода на дистанции. Второй этап в исполнении Юлии Джимы был близким к идеальному (в нынешнем состоянии лидера сборной): она отыграла 5 позиций и приблизила Украину к топ-10.

Дальше бежала Вита Семеренко, которая смогла показать лучшие качества на откровенно слабом этапе, обошла сразу пятерых соперниц и на передаче эстафеты оказалась шестой.

Анастасия Меркушина должна была удерживать Украину в топ-6 или топ-7, пропустив вперед Тирил Экхофф. Однако на последней стрельбе Настя закрыла только три мишени из восьми выстрелов: два круга штрафа и, как следствие, потеря преимущества в минуту над другими соперницами. На финишном круге Меркушину обошли Словакия и Швеция, Украина финишировала восьмой.

Закончилась гонка сенсационной победой России, которая дождалась ошибки от Германии на последней стрельбе и спокойно забрала первое место. Немки, несмотря на два круга штрафа от Дениз Херманн, закончили гонку вторыми, а бронзу неожиданно выиграла Чехия.

У главных фавориток гонки, француженок, провал на стрельбе: 3 круга штрафа и 15 дополнительных патронов, но они все равно смогли финишировать пятыми. Куда хуже ситуация у Италии: восемь кругов штрафа и 15-е место.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Россия (0+8) 1:18:46.3

2. Германия (2+10) +33.5

3. Чехия (1+6) +36.7

4. Норвегия (0+9) +50.6

5. Франция (3+15) +1:08.4

6. Словакия (3+11) +2:45.0

7. Швеция (2+14) +3:04.9

8. Украина (2+7) +3:06.5

В 15.30 в Оберхофе стартует мужская эстафета, где Украину будут представлять Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.