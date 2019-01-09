Украинец Лень не помог Атланте обыграть Торонто, Миннесота победила Оклахому в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Алексей Лень сыграл за "Атланту" в матче против "Торонто".

Украинец сыграл 22 минуты, за которые не сумел набрать очков. На свой счет он записал только 6 подборов и 1 блок-шот. Также он совершил 2 фола. Команда нашего центрового минимально уступила со счетом 101:104.

Из других матчей стоит отметить поражение "Оклахомы" в домашней встрече против "Миннесоты" - 117:119.

Филадельфия» – «Вашингтон» 132:115 (32:29, 36:16, 36:33, 28:37)

«Филадельфия»: Эмбиид (20 + 10 подборов), Батлер (20), Симмонс (17 + 9 передач), Коркмаз (16), Чендлер (2) - старт; Болден (4), Мускала (3), Хайсмит (3), Джонсон (5), Шемет (29), МакКоннелл (9), Милтон (4)

«Вашингтон»: Бил (28 - 5 потерь), Грин (15), Брайант (9), Саторански (7), Ариза (2 + 9 подборов) - старт; Браун мл. (2), Робинсон (7), Портер (11), Деккер (14), Маинми (10 + 7 подборов), Рэндл (10)

«Кливленд» – «Индиана» 115:123 (16:38, 27:25, 36:29, 36:31)

«Кливленд»: Беркс (19 + 7 подборов), Томпсон (15 + 13 подборов), Осман (15), Секстон (14), Нэнс-младший (1) - старт; Фрай (7), Джонс (2), Жижич (6), Пэйн (10), Деллаведова (0), Кларксон (26)

«Индиана»: Янг (26), Богданович (23), Оладипо (17), Сабонис (15 + 9 подборов), Коллисон (8 + 9 передач + 4 перехватов) - старт; Лиф (9), МакДермотт (7), О'Куинн (2), Джозеф (11), Эванс (5)

«Майами» – «Денвер» 99:103 (18:24, 34:25, 24:27, 23:27)

«Майами»: Ричардсон (12), Уинслоу (12), Уайтсайд (12 + 11 подборов), Макгрудер (5), Джонсон (3) - старт; Олиник (13), Адебайо (13), Джонсон (4), Уэйтерс (15), Уэйд (10)

«Денвер»: Йокич (29 + 11 подборов + 10 передач), Мюррэй (18), Миллсэп (12 + 9 подборов), Крэйг (11 + 16 подборов), Бизли (9) - старт; Эрнангомес (0), Лайлс (15), Пламли (5), Гудвин (0), Моррис (4)

«Торонто» – «Атланта» 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24)

«Торонто»: Леонард (31 + 6 перехватов), Лоури (16 + 4 перехватов), Ибака (13), Сиакам (13 + 10 подборов), ВанВлит (9) - старт; Ануноби (14), Пауэлл (2), Монро (2), Райт (4)

«Атланта»: Коллинс (21 + 14 подборов), Лин (20 + 9 передач), Янг (19), Дедмон (12 + 9 подборов), Бембри (11 + 5 перехватов - 7 потерь) - старт; Картер (6), Лень (22:09 = 0 очков (0/2 двухочковых, 0/2 трехочковых), 6 подборо (1 в нападении), 1 блок-шот, 2 фола, «+/-« -7), Хэмилтон (6), Дорси (6), Андерсон (0)

«Оклахома-Сити» – «Миннесота» 117:119 (23:29, 41:35, 29:32, 24:23)

«Оклахома-Сити»: Джордж (27 + 9 подборов), Уэстбрук (25 + 16 передач - 7 потерь), Адамс (20 + 12 подборов - 5 потерь), Фергюсон (14), Грант (7) - старт; Ноэл (6), Паттерсон (5), Надер (0), Шредер (9), Диалло (4)

«Миннесота»: Уиггинс (40 + 10 подборов), Таунс (20 + 9 подборов), Окоги (9), Тиг (8 + 5 перехватов), Гибсон (5) - старт; Шарич (15 + 7 подборов), Толливер (10), Дженг (2), Джонс (10)

«Финикс» – «Сакраменто» 115:111 (35:32, 18:40, 33:14, 29:25)

«Финикс»: Уоррен (21), Эйтон (17 + 12 подборов), Джексон (13), Мелтон (10 + 8 передач + 4 перехватов), Бриджес (2 + 4 перехватов) - старт; Холмс (12), Убре (26), Эйси (0), Кроуфорд (3), Дэниелс (11)

«Сакраменто»: Фокс (24 - 8 потерь), Хилд (16 - 5 потерь), Коули-Стайн (15 + 7 подборов), Богданович (7), Бьелица (4) - старт; Джайлс (4), Джексон (12), Куфос (6), Феррелл (3), МакЛемор (20)

«Голден Стэйт» – «Нью-Йорк» 122:95 (31:25, 30:24, 33:19, 28:27)

«Голден Стэйт»: Томпсон (43), Дюрэнт (24 - 6 потерь), Карри (14 + 7 подборов + 14 передач), Луни (8 + 7 подборов), Грин (2 + 11 подборов + 10 передач) - старт; Жеребко (7), Белл (2), МакКинни (5), Кук (8), Эванс (2), Игудала (7)

«Нью-Йорк»: Хардуэй-младший (13), Нокс (12), Мудиай (7), Корнет (6), Вонле (5) - старт; Хезонья (19), Кантер (12 + 16 подборов), Берк (10), Трир (11), Дотсон (0)

«Клипперс» – «Шарлотт» 128:109 (33:24, 29:33, 24:20, 42:32)

«Клипперс»: Харрис (23), Галлинари (20), Брэдли (10), Шай (8 + 4 блокшотов), Гортат (4) - старт; Скотт (3), Харрелл (23 + 11 подборов), Мотли (2), Беверли (6), Уильямс (27 + 10 передач), Уоллес (0), Торнуэлл (2)

«Шарлотт»: Лэмб (16), Уильямс (14 + 7 подборов), Уокер (13), Батюм (10), Бийомбо (4) - старт; Бриджес (0), Кидд-Гилкрист (8), Эрнангомес (5), Грэм (3), Паркер (12), Бэйкон (0), Монк (24)