Свитолина сенсационно проиграла в первом матче теннисного сезона

Украинка проиграла в матче второго круга в Брисбене белоруске Александре Саснович.

Украинка Элина Свитолина проиграла в своем первом поединке нового сезона. Элина защищала свой чемпионский титул на турнире в Брисбене (Австралия), который она завоевала в январе 2018-го. Украинка автоматически прошла во второй круг соревнований в этом году, где ее соперницей стала белоруска Александра Саснович. По иронии судьбы, эти теннисистки играли в финале соревнований в Брисбене год назад.

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился победой Саснович в трех сетах. В первой партии белоруска дважды выигрывала геймы на подаче Свитолиной, тогда как украинка ответила только одним брейком.

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Во втором сете Свитолина взяла убедительный реванш, выиграв партию под ноль. Однако невероятно удачная игра Саснович в третьей партии свела усилия украинки на нет - белоруска вновь сделал два брейка, один из которых в решающем последнем гейме.

Элина Свитолина (УКРАИНА) - Александра Саснович (Белорусь) - 4:6, 6:0, 3:6

Белоруска вышла в четветьфинал на турнире в Брисбене, где сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Напомним, в Брисбене выступает еще одна украинка Леся Цуренко, которая успешно пробилась в 1/4 финала.