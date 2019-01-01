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Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

13:45, 01 января 2019
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Леся Цуренко / WTA

В борьбе за выход в четвертьфинал украинка одолела 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии. Счет матча - 6:4, 6:3 - в пользу Цуренко. 

Напомним, что в первом круге турнира WTA в Брисбене Цуренко обыграла Михаэлу Бузэрнеску из Румынии

В 1/4 финала Леся Цуренко сыграет против победительницы дуэли Петра Квитова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония).

Отметим, что действующая чемпионка Брисбена Элина Свитолина, выигравшая титул в прошлом году, за выход в четвертьфинал сыграет завтра против Александры Саснович из Беларуси. 

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Теги: #Леся Цуренко