Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

В двух сетах украинка обыграла австралийку Кимберли Биррелл.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу в матче второго круга на первом турнире нового сезоне в Брисбене (Австралия).

В борьбе за выход в четвертьфинал украинка одолела 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии. Счет матча - 6:4, 6:3 - в пользу Цуренко.

Напомним, что в первом круге турнира WTA в Брисбене Цуренко обыграла Михаэлу Бузэрнеску из Румынии

В 1/4 финала Леся Цуренко сыграет против победительницы дуэли Петра Квитова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония).

Отметим, что действующая чемпионка Брисбена Элина Свитолина, выигравшая титул в прошлом году, за выход в четвертьфинал сыграет завтра против Александры Саснович из Беларуси.