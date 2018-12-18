Роман Долидзе отстоял титул чемпиона WWFC и уже получил нового претендента (видео)

Игорь Потеря выиграл раздельным решением судей и будет следующим соперником чемпиона мира.

15 декабря в киевском Дворце спорта состоялся международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13, в рамках которого прошло 10 поединков, в том числе бой за титул чемпиона мира по версии WWFC.

Главным событием турнира стала первая защита Романом Долидзе титула WWFC в полутяжёлом весе против претендента из Польши Михала Пастернака, сообщили УНИАН организаторы турнира.

Также как и в предыдущем поединке против бразильца Эдера де Соузы в июне этого года, Роман вновь не стремился во что бы то ни стало перевести соперника на покрытие, а сосредоточился на работе в стойке. И это в конечном итоге снова принесло ему яркий досрочный успех.

Полный азарта и хорошей спортивной злости, Долидзе с нескрываемым удовольствием вступал с поляком в кратковременные обмены ударами, которые сам же инициировал. Пастернак работал исключительно вторым номером, дожидаясь атак грузинского визави, и только после этого старался предпринять какие-либо контрдействия. До поры до времени Михалу удавалось справляться с наскоками чемпиона и, в частности, уходить от правого через руку, своевременно выставляя на траектории свою левую. Однако, от неприятностей всё равно не уберёгся.

Во втором раунде Роману удалось сбить Пастернака вниз правым в голову, но претендент без видимых для себя последствий пережил добивание на настиле и вернулся в бой. Впрочем, оказалось, что тем самым он лишь отсрочил печальную для себя развязку. В третьем раунде Долидзе эффектно поймал Михала на встречном движении бэкфистом, и поляк рухнул на покрытие. Несколько добивающих ударов чемпиона – и рефери останавливает встречу, фиксируя досрочную победу Романа.

В соглавном поединке турнира определялся следующий официальный претендент для Долидзе – за право сразиться с действующим чемпионом WWFC в полутяжёлом весе сражались украинец Игорь Потеря и испанец Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно. Напряжённое трёхраундовое противостояние проходило с переменным успехом. Потеря был активнее в стойке, провоцируя соперника на атаки с опущенными руками, но оба чаще промахивались, нежели укладывали удары в цель. В конце второго раунда испанцу удалось провести тэйкдаун и выйти в фулл-маунт, но от крупных неприятностей украинца спас гонг. В третьем отрезке лучше уже был Игорь, подолгу зажимая визави у сетки сериями ударов вперемешку с клинчами. Ему в итоге и достался статус претендента – победа Потери раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).

Настоящим украшением турнира стал бой Магомеда Озниева из Австрии и бразильца Фелипе да Силвы Майя. Последний показал себя большим мастером работы в партере, при первой же возможности стараясь выйти на болевой или удушающий приём буквально из любой позиции. У Озниева в первом раунде был благоприятный момент для завершения схватки в свою пользу, но удушающий из-за спины в его исполнении не увенчался сдачей бразильца. В свою очередь, перед самым гонгом Майя сам начал проводить удушающий «гильотиной», однако гонг не позволил ему закончить начатое. Во второй пятиминутке Магомед стал попадать в стойке и перевёл Фелипе на покрытие, чем бразилец мастерски воспользовался. Находясь под австрийцем не в самой выгодной позиции, Майя, тем не менее, набросил ему на шею «треугольник» и после продолжительного удушающего Озниев сдался. Фелипе же так и не смог подняться на ноги – из гексагона победителя унесли на носилках.

Перед этим первое поражение в профессиональных ММА потерпел украинец Руслан Хажмурзаев, которого огорчил опытный француз Моктар Бенкаси. После упорного первого раунда, во втором Бенкаси потряс Руслана правым в голову, активизировался и вскоре поразил его ещё раз, но уже у сетки и левым по туловищу. Хажмурзаев упал, Моктар бросился на добивание, и рефери остановил поединок.

В единственном женском противостоянии турнира украинка Алиса Данюк мастерски справилась с гречанкой Харой Димитрулой. Позволив сопернице вымахаться, Данюк эффектно бросила её через бедро из клинча, выборола позицию в партере, вышла в фулл-маунт и начала продолжительную бомбардировку граунд-энд-паундом. Димитрула терпела и перекрывалась, как могла. Но стоило ей попытаться поменять позицию, как Алиса захватила руку и заставила сдаться от болевого (рычаг локтя).

Результаты всех поединков WWFC 13:

Роман Долидзе (5-0; Грузия / Украина) — ТКО 3 (технический нокаут) — Михал Пастернак (13-4; Польша)

Игорь Потеря (11-2; Украина) — SD 3 (по очкам раздельным решением судей) — Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (11-18; Испания)

Фелипе да Силва Майя (5-1; Бразилия) — SBM 2 (удушающий приём) — Магомед Озниев (7-0-1; Австрия)

Моктар Бенкаси (17-7; Франция) — ТКО 2 (технический нокаут) — Руслан Хажмурзаев (3-0; Украина)

Морган Шарриер (13-6; Франция) — D 3 (ничья) — Марко Ковачевич (9-2; Швейцария)

Али Хусейнов (7-1-1; Украина) — SBM 2 (удушающий приём) — Александру Инсурацел (6-2; Молдова)

Алиса Данюк (2-0; Украина) — SBM 1 (болевой приём) — Хара Димитрула (2-5; Греция)

Денис Бондарь (6-2; Украина) — КО 1 (нокаут) — Игорь Гончаров (3-2; Харьков, Украина)

Эдуард Лазаревич (2-0; Беларусь) — MD 3 (по очкам большинством голосов судей) — Рабиль Сабирли (3-3; Украина)

Алексей Полищук (2-2; Украина) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Владислав Семенцов (2-1; Украина).