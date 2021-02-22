"Особенный" португалец снова эпатирует публику.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал комментарий после очередного поражения своего коллектива в рамках АПЛ. В 25-м туре "шпоры" проиграли 2:1 "Вест Хэму" Андрея Ярмоленко.

Одна цитата самого титулованного тренера мира наделала безумного шума.

Об этом сообщает Goal.com.

"Иногда результаты являются следствием множества различных ситуаций. Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире. Я не знаю, что вы подразумеваете под кризисом. Это просто плохой результат. Очевидно, что мы проигрываем много поединков", - самоуверенно сказал Жозе.

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл свой 5-й подряд матч в АПЛ. А также вылетел из Кубка Англии в драматичном матче с "Эвертоном".

АПЛ: положение команд

"Ман Сити" набрал 59 очков в 25 турах и лидирует в АПЛ, опережая своего ближайшего преследователя "Лестер" на 10 очков.

В топ-четверке также "Манчестер Юнайтед" (49 очков в 25 матчах) и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко (45 очков в 25 играх).

"Тоттенхэм" лишь на 9-м месте. "Шпоры" имеют в активе 36 очков.

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Автор: Будрин Артем