Бразилец Бернард принес победу "Эвертону".

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Эвертон" в сумасшедшем матче обыграл "Тоттенхэм".

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В дополнительное время главным героем матча стал экс-полузащитник "Шахтера" Бернард, который получил пас на ход в штрафную и переиграл вратаря.

Читайте такжеГлавный тренер Тоттенхэма Моуринью нахамил журналистке после проигранного дербиКак сообщает OptaJoe, это был самый результативный матч Кубка Англии между двумя представителями АПЛ за последние 60 лет.

"Эвертон" - "Тоттенхэм" - 5:4 (в дополнительное время)

Голы: Калверт-Льюин, 36, Ришарлисон, 38, 68, Сигурдссон, 43 (с пенальти), Бернард, 97 - Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

"Эвертон": Ольсен, Динь (Холгейт, 107), Кин, Мина, Годфри, Сигурдссон, Дукуре, Т. Дэвис, Ивоби (Бернард, 70), Калверт-Льюин (Коулман, 55), Ришарлисон

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти (Сиссоко, 99), Б. Дэвис, Санчес, Хейбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 90), Сон Хын Мин, Ламела (Винисиус, 98), Лукас Моура (Алли, 77), Бергвейн (Кейн, 53)

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале The Emirates FA Cup.

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Автор: Антон Дударь