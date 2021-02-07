Жерсон Родригес снимает шляпу перед румынским тренером.

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес прокомментировал свои впечатления от Мирчи Луческу, который летом 2020 года возглавил столичный гранд.

Об этом стало известно из интервью футболиста сборной Люксембурга для официального сайта киевлян.

"Работать с Луческу? Фантастически. Вы видите, как мы играем. Это другая игра, менталитет, мы все вместе. Раньше были по группам, а сейчас как одна семья. На поле каждый бьется друг за друга", - восхищен работой тренера игрок.

"Снимаю шляпу перед Луческу, я счастлив и хочу продолжать работать с командой. Он выполняет большой объем работы для команды и всех игроков. Для нас это важно", - добавил Жерсон. Также по его словам "Динамо" в этом сезоне выиграет чемпионат Украины.

Напомним, что возобновить сезон киевлянам предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "Динамо" проведет первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Будрин Артем