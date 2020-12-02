Заря - Лестер: где смотреть матч Лиги Европы

"Заря" будет принимать дома в гостях "Лестер" в 5-м туре ЛЕ.

Луганская "Заря" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы 3 декабря встретится с англиским "Лестером". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Заря - Лестер. Читайте такжеЗаря - Лестер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Заря - Лестер: где смотреть матч онлайн Прямая трансляция противостояния украинского и английского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 1". Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO. Начало встречи - в 19.55. Заря - Лестер: перед матчем Матч "Заря" - "Лестер" пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка, занимает последнее место в группе G, но при этом еще сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф. "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход из группы.

В предыдущем туре "Заря" со счетом 3:0 в гостях разгромила АЕК.

Матч 1-го тура "Лестер" - "Заря" завершился победой английской команды со счетом 3:0. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Олег Давыгора

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