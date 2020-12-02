Заря проиграла Лестеру в первом матче / фото REUTERS
Луганская "Заря" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы 3 декабря встретится с англиским "Лестером".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Заря - Лестер.
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Заря - Лестер: где смотреть матч онлайн
Прямая трансляция противостояния украинского и английского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 19.55.
Заря - Лестер: перед матчем
- Матч "Заря" - "Лестер" пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.
- После четырех туров "Заря" набрала 3 очка, занимает последнее место в группе G, но при этом еще сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф. "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход из группы.
- В предыдущем туре "Заря" со счетом 3:0 в гостях разгромила АЕК.
- Матч 1-го тура "Лестер" - "Заря" завершился победой английской команды со счетом 3:0.
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