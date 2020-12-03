Луганская "Заря" будет играть в Украине против английского клуба.

3 декабря в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" сыграет с "Лестером". Матч пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Заря - Лестер.

Заря - Лестер: где смотреть матч

Главным арбитром матча назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Старт поединка - в 19.55.

Заря - Лестер: прогноз букмекеров

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка, занимая последнее место в группе G. При этом украинский клуб сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф Лиги Европы. Англиский "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход в следующую стадию соревнования.

Первый матч между командами завершился победой англичан со счетом 3:0.

Лига Европы, групповой этап, 5-й тур

Заря - Лестер

Онлайн-трансляция матча

Накануне игры "Заря" провела тренировку в Запорожье

Игроки "Лестера" на "Славутич-Арене"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют позитивно думать. Как говорится: "Никто не имеет права запретить нам мечтать", но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас".

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс:

"Жду не дождусь матча. К этому дну игроки проделали прекрасную работу, позволяющую нам находиться на текущих позициях после 10 туров в чемпионате Англии и уже иметь путевку в плей-офф Лиги Европы. Это свидетельство того, какую игру демонстрировали наши парни".

Текущая форма команд:

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Автор: Олег Давыгора