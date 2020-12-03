3 декабря в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" сыграет с "Лестером". Матч пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Заря - Лестер.
Заря - Лестер: где смотреть матч
Главным арбитром матча назначен Эспен Эскос из Норвегии.
Старт поединка - в 19.55.
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После четырех туров "Заря" набрала 3 очка, занимая последнее место в группе G. При этом украинский клуб сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф Лиги Европы. Англиский "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход в следующую стадию соревнования.
Первый матч между командами завершился победой англичан со счетом 3:0.
Лига Европы, групповой этап, 5-й тур
Заря - Лестер
Онлайн-трансляция матча
Накануне игры "Заря" провела тренировку в Запорожье
Игроки "Лестера" на "Славутич-Арене"
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:
"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют позитивно думать. Как говорится: "Никто не имеет права запретить нам мечтать", но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас".
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс:
"Жду не дождусь матча. К этому дну игроки проделали прекрасную работу, позволяющую нам находиться на текущих позициях после 10 туров в чемпионате Англии и уже иметь путевку в плей-офф Лиги Европы. Это свидетельство того, какую игру демонстрировали наши парни".
Текущая форма команд:
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