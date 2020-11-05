Луганская команда в третьем туре встречалась с бронзовым призером чемпионата Греции.

5 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" принимала греческий АЕК. Матч проходил в Запорожье на "Славутич- Арене".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Заря - АЕК - 1:4

Голы: Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 81 - Кочергин 81

"Заря": Шевченко, Хомченовский (Фаворов, 59), Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Кабаев (Гладкий, 59), Громов (Сайядманеш, 46), Лунев (Назарина, 46)

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Шахов (Шабанович, 70), Крстичич (Галанопулос, 85), Танкович, Ливая (Ансарифард, 75), Манталос (Ботос, 85)

Предупреждения: Вернидуб - Манталос, Ансарифард, Инсуа

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

Матч окончен. "Заря" терпит поражение со счетом 4:1. Третье подряд в группе.

90+2 - Нагружает "Заря" штрафную соперника подачами. Греки отбиваются.

Три минуты компенсировал арбитр.

89 - Прострельный пас от Кочергина - и снова Чигринский все прочитал.

88 - Вернидуб ногой пытался замкнуть подачу, мяч отскочил от газона и попал в перекладину!

85 - Две замены у греков: Манталоса сменил Ботос, Крстичича - Галанопулос.

81 - И тут же отвечает АЕК... 4:1. Сварнас вышел на свидание с Шевченко, пробил, а вратарь отбил мяч ногой прямо на Ливаю.

81 - Гол! Забивает "Заря" все-таки! После подачи с углового в штрафной греков началась суматоха, мяч отскочил к Кочергину за пределы штрафной, а Владислав нанес мощный удар и не оставил шансов вратарю!

79 - Все перекрывают греки на своей половине поля. "Заря" много владеет мячом, но толку от этого мало.

77 - Тут же зарабатывает горчичник Ансарифард за отмашку от соперника.

75 - Ливаю поменял Ансарифард у АЕКа.

73 - Очень стараются комбинировать луганчане, но защита греков работает максимально организованно и компактно.

71 - Юрченко подал со штрафного - и снова Чигринский на втором этаже играет классно.

70 - Украинца Шахова в составе АЕКа поменял Шабанович.

69 - Сварнас расстреливал ворота "Зари" после подачи со штрафного головой - выше перекладины.

67 - Юрченко подавал со штрафного на Гладкого - полет мяча прервал защитник.

65 - Вернидуб за тактический фол получил желтую.

64 - Сильно пробил издали Назарина - вратарь АЕКа смог поймать мяч.

62 - Гладкий вырывался на пространство перед штрафной греков, но его перевод на Сайядманеша получился слишком сильным.

60 - Юрченко попытался закрутить мяч с углового в ворота и попал в сетку с внешней стороны.

59 - Еще две замены у хозяев - Фаворов вместо Хомченовского, а Гладкий - вместо Кабаева.

56 - Кочергин выстрелил издали - мяч полетел точно в руки Цинтотасу.

56 - "Заря" всем составом пошла вперед. Главное, чтобы это не упростило задачу грекам.

54 - Контратака греков - и это 3:0. Ливая подхватил мяч ближе к флангу, сместился в центр и пробил точно в нижний угол ворот Шевченко.

51 - Остро вырезал мяч со штрафного Манталос. Хорошо, что никто эту передачу не замкнул.

49 - Манталос нарушил правила и футболисты "Зари" намекали на вторую желтую для капитана АЕКа, но судья не увидел удаления.

48 - Кабаев получает помощь за пределами поля после жесткого столкновения с Чигринским.

46 - Сразу две замены провел Скрипник: Громова сменил Сайядманеш, а Лунева - Назарина.

46 - Второй тайм начался.

Первый тайм завершен. АЕК ведет в счете - 2:0.

45 - Василантонопулос убежал от Цыганикса на правом фланге, но мяч достать не успел после заброса из глубины.

44 - Как не забил Кабаев! Абсолютно сам оказался в штрафной греков Владислав и принял подачу с фланга, но вместе с вратарем перекинул и ворота.

42 - Первый хороший шанс у "Зари"! Дальний удар от Кочергина чуть не попал в цель - мяч прошел возле штанги.

40 - "Заря" продолжает владеть мячом на уровне линии защиты.

38 - Cнова проспали Манталоса, который в гордом одиночестве расстреливал ворота Шевченко головой. Кипер выбрал правильную позицию и забрал мяч.

36 - Кабаев не успел опередить вратаря после скидки партнера. Момент был потенциально опасный.

34 - Гол. 2:0. Красиво разыграли комбинацию греки: Танкович отдал скрытый пас на Манталоса, который выскочил один на один и пробил под ближнюю штангу.

32 - Лунев отдал классный пас Юрченко в центр, но плеймейкер "Зари" запустил мяч в сторону трибун.

30 - Манталос наказан желтой за срыв контратаки "Зари".

30 - Шевченко вышел на подачу Ливаи и забрал мяч.

28 - Две подряд подачи в штрафную АЕКа приняли на себя защитники гостей.

26 - Кочергин пытался перекинуть защитника и вывести Громова один на один, но не получилось. Мяч летел слишком низко.

25 - Кочергин принял пас перед штрафной и нанес подготовленный удар низом - вратарь справился с задачей.

24 - Вернидуб красиво ушел от оппонента и заработал штрафной. Перед этим у греков не прошел пас пяткой в свободную зону.

22 - Кочергин заработал угловой. Подача пошла под удар тому же Кочергину, но удар Владислава щечкой пришелся над воротами.

21 - Контролируют мяч луганчане в последние минуты. Виктор Скрипник явно недоволен действиями игроков.

20 - Громов пытался пробить головой в падении после передачи с фланга - снова защита греков на высоте.

18 - Вратарь "Зари" Шевченко случайно отдал пас в ноги игроку АЕКА, но мяч отскочил обратно в руки киперу. Повезло.

17 - Cварнас не позволил Кабаеву принять мяч и развернуться на левом фланге атаки.

15 - Танкович прорвался в штрафную, обошел Иванисеню и перекидывал Шевченко, но кипер спас "Зарю".

13 - Навесил в штрафную Хомченовский, а Кабаев не смог выиграть верховую борьбу у Чигринского.

11 - Защита "Зари" прервала прострел Манталоса. Взрывается острыми атаками периодически АЕК.

9 - Громов принял мяч в центре штрафной АЕКа, но не стал пытаться бить, а неудачно отдал передачу на партнера.

7 - Гол забивает АЕК на ровном месте - 1:0. После выброса аута игрок АЕКа перевел мяч в центр на Танковича, который с близкого расстояния переиграл вратаря "Зари".

5 - Ливая мог убежать на свидание с Шевченко, но защитник "Зари" сделать ему это не позволил.

4 - Отбились гости после розыгрыша углового от "Зари". Мяч снова перешел на половину поля украинцев.

3 - Кабаев накрутил защитников и прострелил, но Чигринский перевел мяч на угловой.

2 - Цыганикс грубо ошибся и пустил себе за спину Василантонопулоса, который прострели, а вратарь Шевченко выбил мяч руками.

1 - Сразу была обрезка у греков, которой хозяева не воспользовались.

1 - Матч в Запорожье начался!

Команды вышли на поле и уже прослушали гимн Лиги Европы.

Cразу два украинца - в стартовом составе греков. Это центрбек Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

Составы и расстановка команд.

"Славутич-Арена" сегодня не ждет болельщиков.

Форма команд на грядущий матч. Полевые игроки "Зари" сыграют в белой экипировке, вратарь - в зеленой.

Наставник АЕКа Массимо Каррера не будет присутствовать на матче. У специалиста перед вылетом в Украину поднялась температура, поэтому он решил остаться в Греции и сдать тест на коронавирус.

Комментарий главного тренера "Зари" Виктора Скрипника:

"Это сильная команда, но мы готовы принимать соперника такого уровня и противостоять ему. Хотим выиграть не только для того, чтобы реабилитироваться, но и придать себе уверенности, принести очки Украине - на это хотим себя настроить. Ребята все готовы, все рвутся в бой, благо есть возможность выбирать состав. Мы с нетерпением ждем поединка, чтобы показать то, на что способны, и добиться позитивного результата".

Текущая форма команд:

Команды сыграют между собой впервые.

Матч будет проходить без болельщиков на трибунах.

Заря - АЕК: прогноз букмекеров

"Заря" и АЕК пока остаются главными неудачниками своей группы. Обе команды потерпели по два поражения от "Лестера" и "Браги" и остаются с нулем очков.

Луганчане начали с поражения от англичан со счетом 0:3, после чего уступили португальцам - 1:2. АЕК уступил "Лестеру" со счетом 1:2, а "Браге" - 0:3.

Заря - АЕК: анонс матча

Главным арбитром поединка назначен шотландец Уильям Коллам.

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Автор: Данил Слесь