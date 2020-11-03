В третьем туре группового этапа бронзовый призер УПЛ сыграет с греками.

5 ноября луганская "Заря" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы будет принимать греческий АЕК.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.

Букмекеры не смогли определить явного фаворита поединка.

Коэффициент на победу "Зари" составляет 2,84, на ничью - 3,30. На гостевую победу греков можно поставить с коэффициентом 2,60.

На то, что "Заря" сможет не проиграть на своем поле, можно поставить с коэффициентом 1,53, а на то, что АЕК избежит поражения - 1,45.

"Заря" - АЕК: перед матчем

Поединок третьего тура ЛЕ пройдет на запорожском стадионе "Славутич-Арена" при пустых трибунах. Начало - в 22.00.

Игру "Заря" - АЕК будет судить шотландец Уильям Коллам.

В стартовом туре группы G "Заря" потерпела поражение в игре с "Лестером" со счетом 0:3, а во второй игре луганчане на своем поле уступили "Браге" - 1:2.

АЕК также стартовал в группе с двух поражений - от "Браги" (0:3) и "Лестера" (1:2).

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Автор: Данил Слесь