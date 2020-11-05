Луганский клуб проведет третий матч в нынешнем сезоне еврокубка.

5 ноября в Запорожье на "Славутич Арене" луганская "Заря" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.

Заря - АЕК: где смотреть матч онлайн

Начало встречи - в 22.00.

Матч будет проходить при пустых трибунах. Луганский клуб делал запрос в Минздрав и получил ответ о невозможности присутствия фанатов.

Заря - АЕК: прогноз букмекеров

"Заря"

"Заря" сложно вошла в новый сезон и одержала всего две победы в десяти матчах УПЛ и Лиги Европы.

В первых двух турах группы G команда Виктора Скрипника потерпела поражения. Сначала "Заря" была разгромлена "Лестером" в Запорожье со счетом 0:3.

Во второй игре на выезде луганчане встречались с "Брагой". Украинский коллектив больше владел мячом, активно бил по воротам, но все равно проиграл - 1:2. Свой гол гости забили лишь перед самым финальным свистком усилиями Дмитрия Иванисени.

1 ноября команда в УПЛ встречалась с "Ингульцом" и вновь не смогла победить - 1:1. В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" идет лишь восьмой.

АЕК

Греки начали свой еврокубковый путь в квалификации ЛЕ, где прошли швейцарский "Сент-Галлен" (1:0) и немецкий "Вольфсбург" (2:1).

С тех пор АЕК перестал побеждать на турнире. В первом туре группового раунда не удалось выстоять против "Лестера" (1:2), после чего было крупное поражение от "Браги" - 0:3. Таким образом, греческий клуб находится в схожей ситуации с бронзовым призером УПЛ.

В чемпионате Греции команда в прошлом туре обыграла ОФИ на своем поле - 2:1. Клуб набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице первенства.

У АЕКа будет отсутствовать главный тренер Массимо Каррера, который решил остаться в Греции из-за высокой температуры. Специалист в ближайшее время сдаст тест на коронавирус.

Стоит отметить, что в Запорожье на поле могут выйти два украинских легионера АЕКа - центральный защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов. Оба являются важными исполнителями в обойме гостей.

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Благодаря нашему плотному графику, времени на грусть нет. После того как мы не очень хорошо выступили в УПЛ в последней игре, сильно настраивать ребят на следующую игру не пришлось, ведь они сами понимают важность предстоящего поединка. Все готовы играть и показывать хорошую игру и позитивный результат. Встречаются две команды, у которых в турнирной таблице по 0 пунктов. Хочется эти негативные результаты, наконец, преобразить в положительные".

Тренер АЕКа Джанлука Колонелло:

"Когда у команды так много матчей, проблема заключается не только в физическом состоянии, но и в психологическом. Нужно уметь его поддерживать. В последних играх Лиги Европы у нас было много опасных моментов, но мы не смогли забить. Такое случается в футболе. Тем не менее, мы полностью готовы к "Заре" и надеемся только на победу".

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Назарина, Лунев, Кабаев

АЕК: Цинтотас, Инсуа, Неделчару, Чигринский, Бакакис, Шахов, Крститич, Василантонопулос, Мантолос, Лопеш, Оливейра

Арбитр

Судить матч будет шотландский рефери Уильям Коллам.

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Автор: Данил Слесь