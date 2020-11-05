5 ноября в Запорожье на "Славутич Арене" луганская "Заря" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.
Заря - АЕК: где смотреть матч онлайн
Начало встречи - в 22.00.
Матч будет проходить при пустых трибунах. Луганский клуб делал запрос в Минздрав и получил ответ о невозможности присутствия фанатов.
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"Заря"
"Заря" сложно вошла в новый сезон и одержала всего две победы в десяти матчах УПЛ и Лиги Европы.
В первых двух турах группы G команда Виктора Скрипника потерпела поражения. Сначала "Заря" была разгромлена "Лестером" в Запорожье со счетом 0:3.
Во второй игре на выезде луганчане встречались с "Брагой". Украинский коллектив больше владел мячом, активно бил по воротам, но все равно проиграл - 1:2. Свой гол гости забили лишь перед самым финальным свистком усилиями Дмитрия Иванисени.
1 ноября команда в УПЛ встречалась с "Ингульцом" и вновь не смогла победить - 1:1. В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" идет лишь восьмой.
АЕК
Греки начали свой еврокубковый путь в квалификации ЛЕ, где прошли швейцарский "Сент-Галлен" (1:0) и немецкий "Вольфсбург" (2:1).
С тех пор АЕК перестал побеждать на турнире. В первом туре группового раунда не удалось выстоять против "Лестера" (1:2), после чего было крупное поражение от "Браги" - 0:3. Таким образом, греческий клуб находится в схожей ситуации с бронзовым призером УПЛ.
В чемпионате Греции команда в прошлом туре обыграла ОФИ на своем поле - 2:1. Клуб набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице первенства.
У АЕКа будет отсутствовать главный тренер Массимо Каррера, который решил остаться в Греции из-за высокой температуры. Специалист в ближайшее время сдаст тест на коронавирус.
Стоит отметить, что в Запорожье на поле могут выйти два украинских легионера АЕКа - центральный защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов. Оба являются важными исполнителями в обойме гостей.
Слова перед матчем
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:
"Благодаря нашему плотному графику, времени на грусть нет. После того как мы не очень хорошо выступили в УПЛ в последней игре, сильно настраивать ребят на следующую игру не пришлось, ведь они сами понимают важность предстоящего поединка. Все готовы играть и показывать хорошую игру и позитивный результат. Встречаются две команды, у которых в турнирной таблице по 0 пунктов. Хочется эти негативные результаты, наконец, преобразить в положительные".
Тренер АЕКа Джанлука Колонелло:
"Когда у команды так много матчей, проблема заключается не только в физическом состоянии, но и в психологическом. Нужно уметь его поддерживать. В последних играх Лиги Европы у нас было много опасных моментов, но мы не смогли забить. Такое случается в футболе. Тем не менее, мы полностью готовы к "Заре" и надеемся только на победу".
Ориентировочные составы
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Назарина, Лунев, Кабаев
АЕК: Цинтотас, Инсуа, Неделчару, Чигринский, Бакакис, Шахов, Крститич, Василантонопулос, Мантолос, Лопеш, Оливейра
Арбитр
Судить матч будет шотландский рефери Уильям Коллам.
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