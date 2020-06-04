Российский тренер Семин может вновь возглавить Динамо - СМИ
Российский специалист Юрий Семин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо".
Об этом стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве.
На этом посту Семин может сменить Алексея Михайличенко.
По данным источника, все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые ранее привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом.
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Напомним, Семин уже дважды работал с киевским "Динамо" - в 2007-2009 годах и 2010-2012 годах. Российский специалист выиграл с командой один чемпионский титул, один Суперкубок Украины, а также выводил ее в полуфинал Кубка УЕФА.
73-летний Семин недавно покинул московский "Локомотив". Контракт тренера истек 31 мая, и руководство клуба не стало продлевать его до фактического окончания сезона. Расставание с Семиным вызвало недовольство болельщиков.
Как сообщал УНИАН, ранее Семин вспомнил историческое поражение "Динамо" от "Шахтера" в Кубке УЕФА.
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