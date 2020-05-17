Фанаты установили "надгробие" для руководства московского Локомотива из-за экс-тренера Динамо (фото)

Болельщики московского "Локомотива" недовольны изгнанием Юрия Семина.

Болельщики московского "Локомотива" жестко выразили свой протест руководству клуба в связи с решением не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

На одном из столбиков у стадиона фанаты разместили черно-белые фото нынешнего председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова и нынешнего генерального директора клуба Василия Кикнадзе, а также прикрепили к снимкам гвоздики. В итоге композиция стала напоминать надгробие.

Соответствующее фото в Twitter разместил пользователь Арсений Пиганов.

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Руководство "Локомотива" не стало продлевать контракт с Семиным, который истекал 31 мая, решив сменить тренера до окончания чемпионата России. Команду возглавил серб Марко Николич.

На момент остановки РПЛ "Локомотив" занимал в чемпионате второе место.

Отметим, что в 2018 году Семин привел "железнодорожников" к чемпионскому титулу впервые за 14 лет.

Напомним, Семин известен также по работе с киевским "Динамо", которое возглавлял дважды.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что знаменитый экс-футболист пожаловался на оскорбления подростка в сети.