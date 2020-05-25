"Проиграли из-за ошибок": российский экс-тренер Динамо вспомнил историческое поражение от Шахтера в Кубке УЕФА

Юрий Семин признался, что не хотел играть с дончанами.

Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин вспомнил встречу киевлян в полуфинале Кубка УЕФА с донецким "Шахтером" в сезоне-2008/09.

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Российский специалист появился в эфире программы "Великий футбол".

"До финала Кубка УЕФА мы могли дойти. Особенно, когда мы прошли "Металлист" в Харькове. В полуфинале, в душе, не хотелось играть с "Шахтером", лучше бы другая команда попалась. Что не получилось? Матч был ровным, не особенно было много моментов. Но не пошли штрафные удары у Алиева, хотя он такие штрафные 8 из 10 на тренировках забивал. Не очень хорошо сыграл в атаке Бангура. А вот Милевский провел очень сильный матч", - сказал Семин.

Специалист отметил, что динамовцы уступили из-за собственных ошибок:

"Проиграли мы тогда "Шахтеру" из-за своих ошибок. В Донецке ошибся Бадр Эль-Каддури, простая элементарная ошибка. Это сыграло главную роль. Матч был напряженным, могла выиграть любая команда. Это был поединок равных возможностей. Нам немножко не повезло.

Были все расстроены, и президент в том числе. В финале Кубка УЕФА я болел за "Шахтер". Они нас обыграли, и мне хотелось, чтобы "Шахтер" поддержал украинскую лигу своей победой. Они молодцы, обыграли "Вердер" без шансов".

Напомним, матч в Киеве завершился со счетом 1:1, а в Донецке "горняки" одержали победу 2:1 и пробились в финал, где c аналогичным счетом одолели немецкий "Вердер" и завоевали Кубок УЕФА.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты установили "надгробие" для руководства московского "Локомотива" из-за отставки Семина.

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