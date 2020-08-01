Динамо объявило об уходе из команды опытного легионера

Йосип Пиварич станет свободным агентом.

Киевское "Динамо" объявило о расставании с хорватским защитником Йосипом Пиваричем.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 31-летнего футболиста с киевлянами истекает 6 августа - стороны решили его не продлевать. Таким образом, Пиварич станет свободным агентом.

"Динамо" благодарит Йосипа Пиварича за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступления в нашей команде. Желаем Йосипу удачи и побед в его дальнейшей карьере", - сказано в заявлении клуба.

В составе "Динамо" защитник выступал с августа 2017 года. Всего на его счету 47 матчей во всех турнирах. Игрок, который стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии, часто имел проблемы с игровой формой из-за травм.

УНИАН ранее сообщал о том, что на украинского таланта "Динамо" появился уже второй претендент в Италии.

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