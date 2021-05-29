Вячеслав Шевчук демонстрировал агрессивное поведение.

Вечером 28 мая в Печерском районе Киева, на бульваре Леси Украинки, патрульная полиция остановила дорогую иномарку, где сидел выпивший экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук.

Об этом сообщает dtp.ua.

Бывший левый защитник "горняков" имел все признаки алкогольного опьянения, но тест на содержание алкоголя в крови он проходить отказался. Кроме этого, Шевчук показывал вызывающее поведение: он толкал сотрудников правоохранительных органов и кричал "Дай пописать".

Сотрудники полиции задержали Шевчука и повезли в участок.

Судя по всему, Вячеслав возвращался домой с НСК "Олимпийский", где было мероприятие посвященное представлению фотокниги к 85-летию "Шахтера" и премьерный показ документального фильма "Донецк и его команда".

Вячеслав Шевчук: карьера футболиста и тренера

42-летний защитник сделал себе имя и прекрасную репутацию игрока с бойцовским характером в донецком "Шахтере". Шевчук защищал цвета "горняков" с 2005 по 2016 год.

С дончанами Слава 7 раз становился чемпионом Украины, а также 5 раз брал Кубок страны. Также он имеет три Суперкубка Украины и победу в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.

Шевчук попробовал себя тренером, но долго не продержался. В сезоне 2018/19 Слава возглавлял "Олимпик", а затем вернулся работать экспертом на телевидение.

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Автор: Артем Будрин