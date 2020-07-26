Шевчук и многолетний помощник Луческу отказались работать в Динамо

Румынский специалист испытывает трудности в формировании тренерского штаба.

Бывший футболист "Шахтера", тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук заявил, что не стал вести переговоры с Мирчей Луческу о работе в его тренерском штабе в киевском "Динамо".

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Шевчука цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств", - сказал специалист.

Шевчук добавил, что Луческу также отказал тренер по физподготовке Карло Николини, который работал с ним порядка 20 лет:

"Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым он работал порядка 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств.

Считаю, что Николини - очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович (Ахметов - прим.) часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так".

Как сообщал УНИАН, ранее капитан "Динамо" объяснил, почему клуб "только выиграет" от прихода Луческу.

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