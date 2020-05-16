"Это были его последние слова": известный украинский вратарь вспомнил, как "нокаутировал" официанта (видео)

Сергей Погорелый столкнулся с хамством и сразу ответил оппоненту.

Известный украинский голкипер Сергей Погорелый рассказал, как устроил драку с официантом одного из заведений Киева, когда выступал за "Арсенал".

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33-летний футболист дал интервью YouTube-каналу Do Best! в шоу РестаVратор.

"Мы 2:2 сыграли с "Шахтером", после чего всей командой пошли отмечать. Все со своими женами, с девушками, кто с кем. А я там один был. Надо ехать дальше, приключения. Стол, все сидели. "Я поехал, сколько надо денег?". Каждый своим занят. "Давай, я карточкой оплачу, потому что у меня наличных нет, а потом на базе вы уже, сколько считаете нужным, скинетесь". Кто-то рядом сидел, и спрашивает: "Есть хоть какие-то гривны дать официанту на чай?".

Я уже все оплатил, и хотел ехать дальше приключений искать. И я не помню, кто-то положил 200 гривен, у кого-то было. Счет был на восемь тысяч гривень, тогда это была тысяча долларов. И я говорил: "Положите еще". "Не переживай, мы потом ему доложим на чай, все нормально". В тот момент я еще не ушел, и подходит официант, открывает эту папочку, смотрит, а там - 200 гривен, и в меня ее швыряет.

"Ты тут посидел на восемь тысяч, а мне оставил...". Это были его последние слова. Я как сидел, так ударом его и поймал", - признался Погорелый, добавив, что нормально относится к шуткам, но это было хамство со стороны персонала заведения.

Сергей Погорелый помимо "Арсенала" выступал за киевский ЦСКА, "Таврию" и "Металлист".

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший футболист сборной Украины устроил драку во время футзального матча.