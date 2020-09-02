"Болонья" не оставляет попыток подписать Владислава Супрягу.

Менеджер "Болоньи" Марко ди Вайо рассказал о том, как идут переговоры с киевским "Динамо" по трансферу форварда Владислава Супряги.

Об этом ди Вайо сказал в эфире Radio1909, передает terrikon.

"Мы продвигаемся. Каждый день мы говорим с "Динамо" Киев и его агентами, чтобы понять динамику этой сделки. Супряга - молодой парень, у него адекватная цена. Он играет в именитом клубе с длинной историей, и такие трансферы никогда не проходят просто. Требуется терпение", - сказал ди Вайо.

Менеджер выразил уверенность в том, что Супряга сможет вписаться в игру "Болоньи":

"Если говорить о характеристиках Супряги, то этот футболист может играть по всему атакующему фронту. У него хорошее голевое чутье, так что нашей игре он подойдет".

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Ранее сообщалось, что "Болонья" хочет заплатить 2 миллиона евро за годичную аренду Супряги с гарантированным выкупом контракта за 7,5 миллиона.

"Динамо" уже отказывало "Болонье", так как хочет выручить за игрока 15 миллионов.

Прошлый сезон Супряга провел в аренде в составе "Днепра-1". По итогам чемпионата Украины форвард попал в четверку лучших бомбардиров сезона, забив 14 голов в 24 матчах. После завершения чемпионата Супряга вернулся в "Динамо".

Ранее сообщалось, что Супряга попал в сферу интересов не только "Болоньи": игроком также заинтересованы в "Лацио" и "Аталанте".

Агент Супряги Иван Пироженко заявил, что нападающий хочет остаться в "Динамо".

В новом сезоне на счету Супряги 2 матча, 1 гол и 1 голевая передача в составе "Динамо".

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Автор: Антон Дударь