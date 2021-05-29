Свой 22-ой день рождения основной защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко встретил в кругу партнеров по национальной команде.
Воспитанник столичного клуба давал интервью пресс-атташе сборной Украины Александру Гливинскому, а за его спиной незаметно подкрались Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и компания других футболистов. Шутники высыпали на голову Миколенко муку, а также разбили куриные яйца об него.
- Как себя чувствуешь в 22 года?
- Хорошо. Пока хорошо.
- Нормально начинать праздничный день с тренировки?
- Не очень приятно.
- А что бы ты хотел делать в День рождения утром?
- Это не на камеру (смеется).
- Как тебе характер тренировки на втором сборе?
- Характер - песня.
И именно последнюю фразу Миколенко не успел досказать, поскольку компания весельчаков ему сбросила продукты на голову, устроив "бомбежку". В комментариях люди радуются, что атмосфера хорошая в коллективе, а вот "юмор странный".
Напомним, что ранее главный тренер Андрей Шевченко авантюрно экзаменовал вратаря Георгия Бущана в навыках отражать пенальти.
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