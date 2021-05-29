"Желто-синие" готовятся в прекрасном настроении к Евро-2020.

Свой 22-ой день рождения основной защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко встретил в кругу партнеров по национальной команде.

Воспитанник столичного клуба давал интервью пресс-атташе сборной Украины Александру Гливинскому, а за его спиной незаметно подкрались Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и компания других футболистов. Шутники высыпали на голову Миколенко муку, а также разбили куриные яйца об него.

- Как себя чувствуешь в 22 года?

- Хорошо. Пока хорошо.

- Нормально начинать праздничный день с тренировки?

- Не очень приятно.

- А что бы ты хотел делать в День рождения утром?

- Это не на камеру (смеется).

- Как тебе характер тренировки на втором сборе?

- Характер - песня.

И именно последнюю фразу Миколенко не успел досказать, поскольку компания весельчаков ему сбросила продукты на голову, устроив "бомбежку". В комментариях люди радуются, что атмосфера хорошая в коллективе, а вот "юмор странный".

Напомним, что ранее главный тренер Андрей Шевченко авантюрно экзаменовал вратаря Георгия Бущана в навыках отражать пенальти.

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Автор: Артем Будрин