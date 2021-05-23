Голкипер "Динамо" Георгий Бущан получил великолепную разминку.

В день контрольного поединка против Бахрейна коуч сборной Украины Андрей Шевченко решил устроить вратарю "Динамо" и "желто-синих" Георгию Бущану тест с пенальти.

Видеоролик опубликовал You-Tube-канал "Do Best!".

"Шева" оказался в отличной форме и пять подряд 11-тиметровых реализовал вообще без проблем. Тренер сборной Украины мастерски направлял мячи в оба нижних угла ворот и Бущан был бессилен.

И все же один удар Шевченко 26-летний страж ворот парировал. Это был авантюрный удар в стиле "паненка", когда удар наносится легонько под мяч как будто "черпачком".

"Ну вот и все!", - сказал Бущан, когда поймал шестой удар.

"Ты знал, что я буду так бить?", - спросил Шевченко.

"Ну, конечно!" - самоуверенно ответил кипер "Динамо".

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Автор: Артем Будрин