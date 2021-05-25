В Польше пройдет финальный матч второго по значимости еврокубка.

26 мая в польском Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.

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Вильярреал - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние испанского и английского клубов покажет телеканал "Футбол 2".

Также трансляция финала Лиги Европы будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем

Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

"Вильярреал" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может выиграть свой первый титул за два с половиной года работы с манкунианцами. А вот для тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в целом это уже пятый финал Лиги Европы в карьере. Трижды он выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз с "Арсеналом" уступил в финале "Челси".

Между собой в еврокубках "Вильярреал" и "МЮ" встречались четыре раза. Все поединки были на групповом этапе Лиги чемпионов и все непременно завершались нулевой ничьей. Было это в 2005 и 2008 годах.

Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.

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Автор: Антон Дударь