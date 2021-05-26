Испанский клуб попытается выиграть свой первый трофей Лиги Европы.

26 мая в польском Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

"Вильярреал" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров

Матч обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен.

Лига Европы. Финал

Вильярреал - Манчестер Юнайтед

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Артем Будрин