26 мая в польском Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.
Вильярреал - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч
Начало встречи - в 22:00.
Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.
"Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.
"Вильярреал" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.
Вильярреал - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров
Матч обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен.
Лига Европы. Финал
Вильярреал - Манчестер Юнайтед
Онлайн-трансляция матча
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