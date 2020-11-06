Из-за проливного дождя матч пришлось отложить на час.

Матч 3-го тура Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Маккаби" Тель-Авив мог не состояться из-за сумасшедшего ливня, который прошел в Вильярреале.

Дождь залил поле стадиона "Эстадио де ла Керамика" так сильно, что оно стало больше напоминать бассейн.

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Провести матч удалось только благодаря сотрудникам стадиона, которые убрали воду с арены.

Футболистам пришлось ждать в раздевалках более часа, прежде чем они смогли выйти на поле.

Матч состоялся, а "Вильярреал" в итоге выиграл со счетом 4:0.

Видео опубликовано в официальном аккаунте "Вильярреала" в Twitter.

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Автор: Антон Дударь