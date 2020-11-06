Матч 3-го тура Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Маккаби" Тель-Авив мог не состояться из-за сумасшедшего ливня, который прошел в Вильярреале.
Дождь залил поле стадиона "Эстадио де ла Керамика" так сильно, что оно стало больше напоминать бассейн.
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Провести матч удалось только благодаря сотрудникам стадиона, которые убрали воду с арены.
Футболистам пришлось ждать в раздевалках более часа, прежде чем они смогли выйти на поле.
Матч состоялся, а "Вильярреал" в итоге выиграл со счетом 4:0.
Видео опубликовано в официальном аккаунте "Вильярреала" в Twitter.
#UEL | Ay, mare 🤦♂️... pic.twitter.com/TbPh1uAuj4— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
#UEL | VER HASTA EL FINAL 😉. pic.twitter.com/FfEXAnbRmB— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
#UEL | Todos en pie... ¡¡¡Y a aplaudir 👏😭!!!— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
IMPRESIONANTE el esfuerzo que está realizando el personal de mantenimiento del Villarreal CF 💛. pic.twitter.com/vq17RRyHY5
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