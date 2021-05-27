Виктор Коваленко не поможет "сине-желтым" на чемпионате Европы по футболу.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко во время Евро-2020. Вслед за травмированным Виталием Буяльским в лазарет попал и 25-летний экс-футболист "Шахтера".

Об этом сообщает zbirna.com.

Бывший полузащитник "горняков" из-за повреждения пропустил концовку сезона в чемпионате Италии. По прибытии в Киев врачи подтвердили, что у Виктора частичный разрыв задней поверхности бедра. Раньше, чем 15 июня, Коваленко не вернется к тренировкам.

В Серии А Коваленко успел лишь дебютировать за "Аталанту". В его активе всего несколько минут в конце поединка 28-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0).

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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Артем Будрин