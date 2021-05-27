Виктор Коваленко рядом с "Шевой" / фото УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко во время Евро-2020. Вслед за травмированным Виталием Буяльским в лазарет попал и 25-летний экс-футболист "Шахтера".

Об этом сообщает zbirna.com.

Бывший полузащитник "горняков" из-за повреждения пропустил концовку сезона в чемпионате Италии. По прибытии в Киев врачи подтвердили, что у Виктора частичный разрыв задней поверхности бедра. Раньше, чем 15 июня, Коваленко не вернется к тренировкам.

В Серии А Коваленко успел лишь дебютировать за "Аталанту". В его активе всего несколько минут в конце поединка 28-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0).

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Автор: Артем Будрин