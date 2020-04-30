Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров в истории футбола

На первом месте оказался сэр Алекс Фергюсон.

Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола.

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Рейтинг представил портал FourFourTwo.

Лобановский замкнул топ-10 списка. В первую тройку вошли многолетний символ "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, а также нидерландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Валерий Лобановский завоевал более 30 трофеев за свою карьеру. Главных успехов он добился во главе киевского "Динамо" и сборной СССР.

Топ-10 лучших тренеров в истории:

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Кройф

4. Билл Шенкли

5. Хосеп Гвардиола

6. Арриго Сакки

7. Мэтт Басби

8. Эленио Эррера

9. Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему Лобановский стал великим тренером.