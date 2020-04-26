"Опережал время": Ребров объяснил, почему Лобановский стал великим тренером

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины отметил главные принципы работы легендарного специалиста.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров вспомнил период игровой карьеры под руководством Валерия Лобановского.

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Бывшую звезду украинского футбола цитирует zbirna.com.

"Безусловно, Валерий Лобановский оставил в моей жизни ярчайший след, и я ему за многое благодарен. В тот момент, когда мы выступали под его руководством, команда демонстрировала очень прогрессивный футбол. Тренер всегда шагал в ногу со временем, а иногда его даже опережал. Многие принципы, которые он закладывал, актуальны сейчас и будут актуальны всегда", - отметил Ребров.

По словам бывшего игрока киевского клуба, Лобановский всегда умел найти подход к игрокам:

"Мне очень приятно, что Лобановский в любой ситуации мог на меня положиться. Не только в плане активности в атаке, но и в отношении работоспособности в обороне. Каждый день при нем ты брал от футбола что-то новое - это была настоящая школа.

На первом месте у нас всегда стояла дисциплина - на поле, в раздевалке, в быту. Тренер умел найти правильные слова, мог пошутить. У него получалось не только заряжать команду, но и разряжать ее".

УНИАН ранее сообщал о том, что Лобановский вошел в топ-25 лучших тренеров истории футбола.