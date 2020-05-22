Защитник Шахтера получил перелом и выбыл на длительный срок

Валерий Бондарь в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь получил серьезную травму после того, как команда вышла из карантина и возобновила тренировки.

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Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

У 21-летнего футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление игрока займет до трех месяцев, поэтому в текущем сезоне сыграть он уже не сможет.

В нынешнем розыгрыше УПЛ, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, Бондарь провел 10 матчей и забил 1 гол.

Напомним, в первом после возобновления УПЛ туре "Шахтеру" предстоит встретиться с "Динамо". Матч запланирован на 30 мая.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" понесло серьезные потери после выхода из карантина.