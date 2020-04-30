Маски - даже на тренировках: в Англии подготовили жесткие условия для возобновления сезона

Премьер-лига хочет минимизировать риск распространения коронавируса и продолжить чемпионат.

Руководство английской Премьер-лиги подготовило ряд правил для клубов, чтобы возобновить сезон, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, футболисты будут обязаны носить защитные маски даже во время тренировок. Все участники процесса будут на регулярной основе проверяться на коронавирус.

Футбольные мячи и другой инвентарь, включая ворота, будут дезинфицировать до и после использования. В командах будет введен запрет на плевки, а тренировка может длиться максимум 75 минут в группах по пять человек.

Также игроки должны парковать автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга. Даже питьевая вода будет выдаваться в специально оборудованных точках.

Документ с правилами для проведения тренировок и матчей клубы АПЛ обсудят в пятницу, 1 мая. Кроме того, разрешение должно дать британское правительство.

Стоит отметить, что бывший футболист сборной Англии Гари Невилл в Twitter анонсировал возобновление сезона в Англии 8 июня. При этом он отметил, что пока никто не хочет объявлять об этом официально.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА хочет внести временное изменение в правила футбола после возобновления сезона.