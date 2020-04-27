ФИФА хочет внести временное изменение в правила футбола после возобновления сезона

В футболе могут разрешить проводить пять замен, а не три.

ФИФА предлагает временно разрешить командам совершать по пять замен по ходу одного матча после возобновления сезона.

Об этом сообщает Sky Sports.

Предложение ФИФА рассматривает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который может принять соответствующее решение уже на этой неделе. Если IFAB одобрит внесение корректировки в правила, лиги самостоятельно будут решать, стоит ли им его использовать.

За счет большего количества замен, согласно задумке ФИФА, удастся снизить нагрузку на футболистов после затяжной паузы. Ожидается, что командам придется проводить матчи чаще обычного, чтобы успеть завершить сезона.

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"Безопасность игроков является одним из главных приоритетов ФИФА. Частота матчей, превышающая обычную, может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки игроков. В связи с этим ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен на усмотрение соответствующего организатора соревнований", - отметили в организации.

Чтобы матч не прерывался слишком часто, для замен командам будет предоставлено три слота в игровое время, а также провести ротацию можно будет в перерыве. Кроме того, в дополнительное время будет предусмотрена шестая замена.

Предложение ФИФА охватывает не только остаток сезона 2019-2020, но и следующий сезон, включая Евро-2020.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ФИФА может отменить все матчи сборных в 2020 году.