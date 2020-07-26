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Команда ушла на карантин: в составе обладателя Кубка Украины по футзалу произошла вспышка коронавируса

11:15, 26 июля 2020
Футбол
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Ураган отправил команду на самоизоляцию / фото uragan.if.ua

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В команде из Ивано-Франковска позитивные тесты оказались у 12 человек - среди игроков, а также тренеров и персонала. У кого именно обнаружен вирус - не уточняется.

Клуб в полном составе ушел на двухнедельный карантин согласно медицинскому протоколу Минздрава.

Стоит отметить, что уже 15-16 августа команда должна принять участие в мини-турнире - "Финале четырех" Кубка Украины. Все поединки будут проходить в Дворце спорта "Юность" в Запорожье.

"Ураган" сыграет с "Де Трейдингом" из Николаевки. Клуб является действующим обладателем Кубка Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб.

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