Команда ушла на карантин: в составе обладателя Кубка Украины по футзалу произошла вспышка коронавируса
Футзальный клуб "Ураган" из Высшей лиги чемпионата Украины ушел на карантин из-за вспышки коронавируса.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В команде из Ивано-Франковска позитивные тесты оказались у 12 человек - среди игроков, а также тренеров и персонала. У кого именно обнаружен вирус - не уточняется.
Клуб в полном составе ушел на двухнедельный карантин согласно медицинскому протоколу Минздрава.
Стоит отметить, что уже 15-16 августа команда должна принять участие в мини-турнире - "Финале четырех" Кубка Украины. Все поединки будут проходить в Дворце спорта "Юность" в Запорожье.
"Ураган" сыграет с "Де Трейдингом" из Николаевки. Клуб является действующим обладателем Кубка Украины.
УНИАН ранее сообщал о том, что капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб.
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