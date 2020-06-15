"Хотелось вернуться": капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб

Евгений Иваняк будет выступать за клуб из Нижнего Новгорода.

Многолетний капитан сборной Украины по футзалу, голкипер Евгений Иваняк перешел в клуб "Оргхим" из Нижнего Новгорода.

Об этом сообщила пресс-служба "Оргхима".

Иваняк подписал контракт с российскими клубом до 2023 года.

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"Российский чемпионат (атмосфера, залы, уровень команд) на порядок выше, чем в большинстве других стран. Конечно, есть конкуренты, но они минимальны. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю", - объяснил свой трансфер Иваняк.

Голкипер уже выступал в России с 2016 по 2017 год за "Дину".

Предыдущим клубом 37-летнего вратаря был киевский "Хит".

Отметим, что в 2016 году Иваняк входил в десятку лучших вратарей мира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по футзалу был завершен досрочно из-за коронавируса.

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