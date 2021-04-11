Состоялись заключительные матчи 21-го тура чемпионата Украины.

В заключительных матчах 21-го тура УПЛ "Рух" принимал "Минай", а "Олимпик" играл с "Колосом".

Матч "Руха" и "Миная", команд, ведущих борьбу за выживание, завершился победой хозяев поля, которые дожали соперника во втором тайме.

Звездный форвард Артем Милевский в составе "Миная" вышел на замену на 78-й минуте.

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"Рух" набрал 16 очков и занимает 12-е место. У "Миная" - 15 очков и последняя позиция.

"Рух" - "Минай" - 2:0

Голы: Кухарук, 66, Кондраков, 83

"Рух": Бандура, Стаменкович, Белый, Гагун, Федорчук, Мысык, Кухарук (Карасюк, 87), Мартынюк, Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков

"Минай": Попович, Сакив, Лопыренок (Бакайоко, 23), Матич, Маембе, Петрусенко, Кожанов (Милевский, 78), Ткачук, Пыняшко (Ахмедзаде, 62), Нуриев, Шиндер (Одуэньи, 78)

Предупреждения: Федорчук, Шиндер, Кондраков, Бакайоко, Милевский

Удаление: Бакайоко

"Колос" одержал волевую победу в матче против "Олимпика", играя в большинстве с 56-й минуты. Для донецкого клуба это поражение стало восьмым подряд в чемпионате - это клубный антирекорд.

"Колос" набрал 33 очка и занимает в УПЛ шестое место. У "Олимпика" - 17 очков и одиннадцатая позиция.

"Олимпик" - "Колос" 1:2.

Голы: Каргбо, 30 - Костышин, 68 (с пенальти), Милько, 87

"Олимпик": Кичак, Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58), Экра, Бенито, Драме, Политыло, Бабенко, Каргбо (Нкенг, 64)

"Колос": Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько, Богданов Ориховский (67), Костышин (Сорокин, 80), Чурко (Нгамба, 90+2), Ильин (Антюх, 67), Лысенко (Хлебас, 46)

Предупреждения: Бенито, Экра, Бабенко, Нкенг, 65, Кичак - Золотов, Антюх

Удаление: Экра, 56 (вторая желтая карточка)

Украинская Премьер-лига: 21-й тур

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Автор: Антон Дударь