"Шахтер" проиграл "Заре", а "Динамо" укрепило свое лидерство.

С 26 по 28 февраля прошли матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

В центральном матче тура "Заря" победила "Шахтер", забив гол в меньшинстве на последних секундах. "Динамо" разгромило "Львов" и увеличило отрыв от "горняков".

Результаты матчей

"Десна" - "Ингулец" - 3:0

Голы: Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 83

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 2:2

Голы: Меличенко, 35, Кулаков, 87 - Дуглас, 13, Довбик, 61 (с пенальти)

"Ворскла" - "Александрия" - 3:1

Голы: Кулач 39, 77 (с пенальти), Тилль 70 - Вантух, 55

"Колос" - "Рух" - 1:2

Голы: Мисак, 35 (автогол) - Кондраков, 48, Кухаревич, 96

"Минай" - "Олимпик" - 2:1

Голы: Нуриев, 13 (с пенальти), 45+2 (с пенальти) - Нкенг, 21

"Шахтер" - "Заря" - 0:1

Гол: Иванисеня, 90+4

"Львов" - "Динамо" - 1:4

Голы: Ныч, 69 - Беседин, 1, Цыганков, 36 (с пенальти), Кендзера, 52, Леднев, 90

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь