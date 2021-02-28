Киевляне не испытали проблем в матче против "Львова".

В заключительном матче 16-го тура чемпионата Украины "Динамо" играло во Львове.

"Динамо" вышло вперед уже на 1-й минуте матча - Артем Беседин воспользовался грубой ошибкой вратаря, который не сумел поймать мяч, и с пары метров закатил мяч в ворота.

Читайте также"Их тренирует Луческу, на которого все равняются": оппонент Динамо в Лиге Европы прокомментировал предстоящий поединокНа 36-й минуте "Динамо" заработало довольно спорный пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.

В начале второго тайма Томаш Кендзера довел счет до разгромного, добив мяч в ворота после сэйва вратаря.

На 69-й минуте Назарий Ныч отыграл для хозяев один мяч, пробив между ног Георгию Бущану. Однако в концовке Богдан Леднев сыграл на добивании, поставив точку в игре. Он забил свой дебютный гол за "Динамо".

Таким образом, "Динамо" набрало 37 очков и укрепило лидерство в таблице УПЛ - киевляне теперь на 4 очка опережают "горняков".

"Львов" опустился на последнее место - у команды 12 очков в 15 играх.

"Львов" - "Динамо" - 1:4

Голы: Ныч, 69 - Беседин, 1, Цыганков, 36 (с пенальти), Кендзера, 52, Леднев, 90

"Львов": Костик, Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Михоуби (Романчук, 46), Якимец, Сабино (Чиряк, 46), Алваро (Захаркив, 59), Довгий (Семенив, 72), Брикнер, Шина, Ныч

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Сидклей, 88), Сидорчук (Шепелев, 62), Цыганков (Леднев, 80), Шапаренко, Буяльский, Родригес (Де Пена, 61), Беседин (Супряга, 62)

Предупреждения: Махмутович, Брикнер

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

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Автор: Антон Дударь