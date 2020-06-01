Пустые трибуны и маски: как прошли первые матчи УПЛ после карантина (фото)

Чемпионат Украины возобновился после перерыва, который длился два с половиной месяца.

В рамках 24-го тура УПЛ, который стал первым после возобновления сезона, состоялось пять матчей из шести запланированных.

Украинский футбол вышел из карантина с новыми реалиями. На стадионе во время матча может присутствовать максимум 200 человек.

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Команды выходили на поле без сопровождения детей, не выстраивались в центре поля и не жали друг другу руки.

До и после игры футболисты обязаны надевать маски. Также в масках должны быть запасные игроки, которым необходимо сидеть на расстоянии друг от друга.

Напомним, в заявке на игру теперь может быть девять запасных, а не семь, как было раньше. Кроме того, до конца сезона команды могут проводить по пять замен, чем уже пользовались в этом туре.

Стоит отметить, что футболисты не воздерживались от объятий при праздновании голов.

Как сообщал УНИАН, перед стартом 24-го тура коронавирус был выявлен у игроков и сотрудников "Карпат". Решение по этому матчу УАФ будет принимать 1 июня.

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