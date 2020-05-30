Карпаты - Мариуполь: в УАФ сделали заявление по переносу матча УПЛ из-за коронавируса

Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с коронавирусом во львовском клубе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с переносом матча 24-го тура УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь" из-за коронавируса во львовском клубе.

Слова Павелко приводит footboom.com.

"Мы имеем информацию, что два игрока "Карпат" и сотрудник клуба инфицированы коронавирусом. 1 июня львовская команда пройдет повторное тестирование, после чего будем принимать решение. Есть наш комитет, который вместе с Минздравом внимательно изучит ситуацию, есть делегат УАФ, который на месте все детально изучает.

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Факт того, что в заражении коронавирусом в "Карпатах" в целом подозреваются шесть человек, выходит за рамки медицинского протокола. Однако "Карпаты" связались с представителями "Мариуполя" и сообщили об этой ситуации. "Мариуполь" не будет протестовать против переноса матча", - сказал Павелко.

В то же время "Карпаты" заявили, что не будут подавать протест, если УАФ примет решение засчитать команде техническое поражение.

Напомним, львовский клуб сообщил о случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников клуба.

Матч "Карпаты" - "Мариуполь" должен был состояться 31 мая. "Карпаты" решили пойти на самоизоляцию всей командой.

Как сообщал УНИАН, ранее в УАФ заявляли, что не будут останавливать тур или переносить матчи, если у одного из футболистов команды будет выявлен коронавирус.

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