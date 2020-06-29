УПЛ определила лучших игрока и тренера 28-го тура
13:02, 29 июня 2020Футбол
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Представители "Десны" признаны главными героями минувших матчей.
Гитченко принес Десне победу над Динамо / фото facebook.com/desnafc
Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 28-го тура.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Экспертный совет признал лучшим защитника "Десны" Андрея Гитченко, который в матче с киевским "Динамо" на последних секундах забил гол головой и принес черниговской команде победу со счетом 3:2.
В голосовании экспертов Гитченко опередил нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.
upl.ua
Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.
upl.ua
Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 28-го тура УПЛ.
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