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УПЛ определила лучших игрока и тренера 28-го тура

13:02, 29 июня 2020
Футбол
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Гитченко принес Десне победу над Динамо / фото facebook.com/desnafc

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Экспертный совет признал лучшим защитника "Десны" Андрея Гитченко, который в матче с киевским "Динамо" на последних секундах забил гол головой и принес черниговской команде победу со счетом 3:2.

В голосовании экспертов Гитченко опередил нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.

upl.ua

Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.

upl.ua

Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 28-го тура УПЛ.

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