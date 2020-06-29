УПЛ определила лучших игрока и тренера 28-го тура

Представители "Десны" признаны главными героями минувших матчей.

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 28-го тура.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Экспертный совет признал лучшим защитника "Десны" Андрея Гитченко, который в матче с киевским "Динамо" на последних секундах забил гол головой и принес черниговской команде победу со счетом 3:2.

В голосовании экспертов Гитченко опередил нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.

Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.

Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 28-го тура УПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram