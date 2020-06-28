Украинская Премьер-лига: результаты 28-го тура, таблица

Cостоялся очередной тур футбольного чемпионата Украины.

27 и 28 июня проходили матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

Читайте такжеФинал Кубка Украины по футболу в третий раз перенесен в другой город

Все матчи проходили при пустых трибунах. Донецкий "Шахтер" провел первую игру после завоевания титула и разошелся миром с "Зарей". Затем "горняки" провели церемонию награждения и отпраздновали чемпионство.

Киевское "Динамо", в свою очередь, не воспользовалось потерей очков луганчанами и уступило "Десне" в Чернигове. Решающий гол хозяева забили на последних секундах игры. Теперь команда Алексея Михайличенко опережает "Зарю" всего на два очка в борьбе за серебряные медали чемпионата Украины.

Результаты матчей

"Колос" - "Александрия" - 2:1

Голы: Лысенко, 20, 29 - Ковалец, 47

"Карпаты" - ПФК "Львов" - 1:1

Голы: Деда, 61 - Гиоргадзе, 36 (автогол)

"Шахтер" - "Заря" - 0:0

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 - Хобленко, 66 (пенальти)

"Ворскла" - "Олимпик" - 0:0

"Десна" - "Динамо" - 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (автогол), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86

Турнирная таблица

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтеру" вручили кубок и медали за победу в чемпионате Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram