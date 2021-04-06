Мирон Маркевич считает, что "Шахтер" слабо проводит этот чемпионат Украины.

Экс-тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" в чемпионской гонке сезона 2020-2021.

Маркевича цитирует zbirna.com.

"Сейчас интрига мертва. Не думаю, что динамовцы упустят свое в нынешнем чемпионате", - заявил тренер.

"Если честно, такого преимущества "Динамо" перед "Шахтером" никто не ожидал. Вспомните финиш прошлого чемпионата. Это была пропасть между первой и второй командой… Нужно признать, что "горняки" слабо провели нынешнее первенство", - также сказал Маркевич.

Специалист выразил мнение, что "Динамо" может только само упустить титул:

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"Что может помочь "Шахтеру"? Разве что чудо. "Горняки" могут стать чемпионами, если "Динамо" бросит играть, но я в это не верю".

Также он выразил мнение, что "Заря", которая отстает от "Шахтера" на 7 очков и имеет матч в запасе, уже не сможет вклиниться в борьбу за Лигу чемпионов.

УПЛ 2020-2021: чемпионская гонка

После 20 туров "Динамо" набрало 49 очков и на 7 пунктов опережает "Шахтер".

Впереди у команд личная встреча - она состоится на "Олимпийском" 17 апреля.

"Горняки" проводят свой второй сезон под руководством Луиша Каштру, а "Динамо" - первый под руководством Мирчи Луческу.

В прошлом сезоне "Шахтер" по итогам чемпионата опередил "Динамо" на 23 очка.

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Автор: Антон Дударь