УПЛ: Мариуполь одержал разгромную победу в стартовом матче 27-го тура

Приазовцы на своем поле обыграли львовян.

27-й тур Украинской Премьер-лиги открылся матчем между "Мариуполем" и "Львовом". Встреча команд нижней шестерки завершилась победой хозяев поля.

"Мариуполь" одержал победу со счетом 3:0.

В первые 27 минут игры дублем отметился Руслан Фомин. В компенсированное ко второму тайму время Алексей Кащук поставил точку в игре.

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"Мариуполь" набрал 30 очков и занимает в УПЛ восьмое место. "Львов" (22 очка) идет одиннадцатым.

"Мариуполь" - ПФК "Львов" - 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко (Кирюханцев, 82), Чурко (Кулаков, 65), Федорчук (Тищенко, 56), Мишнев, Горбунов (Дава, 56), Топалов (Кащук, 65), Фомин.

ПФК "Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко (Кравук, 82), Братков, Люлька, Джонатан (Приймак, 46), Бопесу (Яковелли, 61), Татарков, Алваро, Богунов (Недоля, 82), Ныч (Велвес, 61).

Предупреждения: Федорчук, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Кащук - Ныч, Братков, Бопесу, Приймак.

Ранее УНИАН сообщал о том, где смотреть матчи 27-го тура УПЛ.

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