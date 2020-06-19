Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 27-го тура
С 19 по 22 июня будут проходить поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
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В четвертом туре после карантина донецкий "Шахтер" в поединке с "Александрией" может оформить досрочное чемпионство в случае победы.
Первую игру после паузы проведут "Карпаты" - львовяне пропустили три матча из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала клуба. При этом игру подопечных Романа Санжара с "Олимпиком" перенесли с субботы на воскресенье.
Расписание трансляций
19 июня
17.00. "Мариуполь" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
19.00. "Ворскла" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 1"
20 июня
19.30. "Шахтер" - "Александрия"
Трансляция: "Футбол 2"
21 июня
17.00. "Карпаты" - "Олимпик"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.30. "Десна" - "Заря"
Трансляция: УНИАН ТВ
22 июня
17.00. "Динамо" - "Колос"
Трансляция: "2+2"
УНИАН ранее сообщал о всех результатах 26-го тура УПЛ.
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