Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 27-го тура

Донецкий "Шахтер" уже в этом туре может оформить чемпионство.

С 19 по 22 июня будут проходить поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

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В четвертом туре после карантина донецкий "Шахтер" в поединке с "Александрией" может оформить досрочное чемпионство в случае победы.

Первую игру после паузы проведут "Карпаты" - львовяне пропустили три матча из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала клуба. При этом игру подопечных Романа Санжара с "Олимпиком" перенесли с субботы на воскресенье.

Расписание трансляций

19 июня

17.00. "Мариуполь" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 1"

19.00. "Ворскла" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 1"

20 июня

19.30. "Шахтер" - "Александрия"

Трансляция: "Футбол 2"

21 июня

17.00. "Карпаты" - "Олимпик"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Десна" - "Заря"

Трансляция: УНИАН ТВ

22 июня

17.00. "Динамо" - "Колос"

Трансляция: "2+2"

УНИАН ранее сообщал о всех результатах 26-го тура УПЛ.

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